شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تقف أمام خالد النبوى لأول مرة بمسلسله الرمضانى"راجعين ياهوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقف النجمة اللبنانية نور أمام النجم خالد النبوى لأول مرة فى مسلسله الرمضانى المقبل "راجعين يا هوا"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتناول المسلسل العديد من المفاجآت للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل راجعين ياهوا"، بطولة خالد النبوى ونور، وأنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، وتبدأ نور تصوير دورها في العمل منتصف يناير المقبل.

يشار إلى أن نور انتهت من تسجيل حلقة مؤخراً مع النجم أمير كرارة فى برنامجه "سهرانين"، الذى يذاع على قناة on، وخلال الحلقة تتحدث نور عن مسيرتها الفنية، وكواليس دخولها مجال التمثيل، والأزمات التي مرت بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، بجانب أحلامها التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر ينتظر الفنان خالد النبوى عرض فيلم "قمر 14"، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.