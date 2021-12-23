شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تحكى لـ ”الخليج 365” عن ذكرياتها مع العندليب و عادل أدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة ميرفت أمين خلال لقاءها بتليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، إنها لا تملك أي حسابات على السوشيال ميديا.

وتحدثت ميرفت أمين، عن رفضها الأعمال الدرامية التي تعرض عليها قائلة:"في ظل الوباء الموجود مش قاردة اشتغل 30 حلقة ومش قاردة اشتغل تانى في رمضان لأن اشتغلت مسلسلين وراء بعض كانوا في رمضان و ده صعب أوى وليا طقوس في رمضان".

كما استرجعت ذكريات فيلم " أبى فوق الشجرة" مع العندليب عبد الحليم حافظ، قائلة:" اللى رشحنى للفيلم وحيد فريد وكانت مرشحة للفيلم زيزى مصطفى و كانت وقتها مشغولة رشحنى وحيد فريد و قال لعبد الحليم حافظ وعبد الحليم قال لحسين كمال واستدعونى في مكتب عبد الحليم ورحت وكنت مبسوطة انى شوفت عبد الحليم و كانت روحه حلوة أوى وقالى عاوزه تشتغلى في الفيلم واشتغلت معاه الحمد الله".

وعن ذكرياتها مع عادل أدهم في فيلم " حافية على جسر من ذهب"، قالت ميرفت أمين:" كان في مشهد الفستان وهو بيحرقه وأن الفستان يولع،وكانت قماشته سيئة لدرجة أنهم سكبوا عليه بنزين عشان يولع، وعادل أدهم طيب جدا ولطيف في التصوير ودائما تفتكر أدواره وبيعرف يقدم أدواره كويس جدا".