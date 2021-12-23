شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف ويارا يحييان حفلاً غنائيًا فى دبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم جورج وسوف و النجمة يارا، حفلاً غنائيًا اليوم في دبى ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهم القديمة و الحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



جورج وسوف و يارا

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.