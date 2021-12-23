شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش في عيد ميلاد عمرو يوسف : كوني زوجتك نعمة لا تصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، حيث نشرت صور تجمعها علي انستجرام الخاص بها، وكشفت عن مشاعرها ومدي حبها لشريك حياتها ووالد ابنتها حيث علقت كندة علي الصور بـ " أحبك فوق الكلمات والخيال .. أحب كل ثانية نقضيها معًا حتى الصامتة..كوني زوجتك نعمة لا تصدق"



كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف



كندة علوش وعمرو يوسف



كندة علوش

وأضافت علوش "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي..وفق الله كل احلامك وبارك فيك بكل ما تستحقه..حبيبي وروحي وكل حاجة في حياتي ربنا يخليك ويسعدك ومايحرمنيش منك.. بحبك".

انطلق منذ أيام قليلة عرض مسلسل "ستات بيت المعادى" على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وهو العمل المأخوذ من السلسلة الكوميدية العالمية "Why Women Kill"، وتدور أحداثه فى 12 حلقة، حول ثلاث نساء متزوجات فى منزلٍ واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، ويجمع بينهن قاسم مشترك واحد هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على التحديات والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية.

وتتناول السلسلة الكوميدية العالمية "Why Women Kill" المأخوذ منها العمل، الأحداث التي تؤدي إلى الوفيات التي تسببت فيها النساء فى فترات زمنية متعددة وظروف مختلفة، وهو ما يتضح من اسمه الذى يطرح سؤال “لماذا تقتل النساء” وأحداث المسلسل هى إجابة السؤال.

مسلسل "ستات بيت المعادى" من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.