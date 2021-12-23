شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يغيب عن احتفال إزاحة الستار لتمثال والده فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم إزاحة الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد، تكريما لمشواره العظيم، لكن يبدو أن ابنه السيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين لم يستطيع حضور الحدث بسبب انشغاله ببعض الأعمال التي لم يستطيع التخلي عنها علي الإطلاق، حيث كشف عمرو عن سبب عدم حضوره من خلال صفحة الفيس بوك الخاصة به حيث كتب "للأسف الشديد تمنعني ظروف العمل "صعبة" من التواجد الآن بمدينة بورسعيد لازاحة الستار عن تمثال الوالد الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد و حضور تلك الاحتفالية"



عمرو محمود ياسين



محمود ياسين

واضاف "في الحقيقة هذا الأمر يؤلمني كثيرا .. وقد حاولت بكل ما استطيع أن اتواجد ولكن مسؤولية العمل و العرض على الهواء كانت عائقا دون وجودي".

وانهي عمرو محمود ياسين حديثه بـ " الفنان محمود ياسين احد ايقونات الفن المصري والسينما المصرية و صاحب رصيد كبير من الاعمال الاجتماعية و الوطنية و الدينية . و له مشوار رائع في مجال العمل التطوعي عبر سنوات طويلة سواء على المستوى المحلي او العالمي .. حيث شغل منصب سفير النوايا الحسنة لبرنامج الجوع التابع للامم المتحده .. و لهذه الاسباب تكرمه مدينته اليوم .. كل الشكر لمحافظة بورسعيد وأهلها الكرام و رحم الله الوالد الغالي"