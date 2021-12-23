شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يروج لأغنيته الجديدة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المطرب رامى جمال، لأغنيته الجديدة التي من المقرر أن يطرحها مساء اليوم، وغرد رامى عبر حسابه على تويتر، قائلا:" ميعادنا النهاردة لنزول الأغنية الجديدة يا ترى مستعدين".



رامى جمال

وسبق أن كشف رامى جمال، عن موعد طرح ألبومه الجديد، مؤكدا أنه سوف يطرح فى شهر ديسمبر الجارى، ولكن لم يكتب اليوم بالتحديد، كما شوق جمهوره للألبوم، مؤكدا أنه سوف يحمل العديد من المفاجآت فى الأغانى.

وطرح رامى جمال مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، والأغنية من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وطرح رامى جمال منذ فترة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.