شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ghostbusters: Afterlife يحقق 174 مليون دولار بعد أكثر من شهر على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم فيلم الإثارة والكوميديا الجديد Ghostbusters: Afterlife، إيرادات وصلت إلى 174 مليونًا و 188 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 19 نوفمبر الماضى في عدد من الدول الكبرى حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 117 ملايين و 788 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 56 مليونًا و 400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Ghostbusters: Afterlife حول عند وصول أم عزباء وطفلاها إلى بلدة صغيرة، ويبدأون في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه.

ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر، ببطول الفيلم الجديد Ghostbusters: Afterlife

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.

حقق فيلم "Ghostbusters" الأصلى إيرادات بلغت 242.2 مليون دولار على المستوى المحلى، وأكثر من 295 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر، وفقا لما نشره موقع " thewrap".

كما سيتم طرح فيلمMorbius، من إنتاج شركة سونى، الذى يدور في إطار رعب وإثارة، في 21 يناير 2022، وكان من المقرر عرض فيلم الممثل العالمى جاريد ليتو في دور السينما في يوليو 2020، ولكن تم تأجيله إلى مارس 2021 بسبب وباء كورونا.

ويدور الفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.