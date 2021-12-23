شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجر كيانو ريفز عن دوره فى فيلم The Matrix Resurrections والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل خلال تقرير أخير عن أجر الممثل كيانو ريفز عن دوره في فيلم The Matrix Resurrections، وذلك بعد عودة نجم هوليود لدوره المفضل في سلسلة الأفلام التي بدأت مع بداية الألفية وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات وقتها.

تقرير الديلى ميل أكد أن كيانو ريفز حصل على ما بين 12 و 14 مليون دولار كمرتب أساسي عن دوره في الفيلم، وهو المرتب الذى يزداد بقدر قليل عن أجره في الجزء الأول من الفيلم حيث كان حصل على 10 ملايين فقط.



كيانو ريفز

وأضاف التقرير أن أجر كيانو ريفز لا يعد ضخماً بالنسبة للأجور الاعتيادية للممثلين، مضيفاً أنه لم يحصل على اجر اساسى عالى، ولكنه أيضاً له نسب كبيرة من المقرر الحصول عليها، كنسبة من إيرادات الفيلم كلية، مثلما حصل مع الأجزاء الأولى الذى وصل ما تقاضاه عنها إلى أكثر من 60 مليون دولار برغم أن الراتب الأساسى كان 10 ملايين فقط.

من ناحية أخرى سبق وذكر موقع جاست جيرد، أن كيانو ريفز أن البالغ من العمر 57 عامًا ، يرفض وصفه بالشخص الملون، وذلك بسبب أصوله الأسيوية، حيث قال كيانو إن والده صيني من هاواي، وأنه يرى أن هويته الآسيوية جيدة ويحبها كونه نشأ علي تلك الهوية.

كيانو ريفز يلعب حاليا دور البطولة في الجزء الرابع من فيلم The Matrix Resurrections، وهو الفيلم الذي تباينت حوله ردود أفعال النقاد السينمائيين والصحفيين، ما بين الإشادة والانتقاد، حيث تسارع الكثيرين من النقاد والصحفيين على طرح آرائهم عن الفيلم عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.