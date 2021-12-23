هيفاء وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها هناء

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - تداولت عدد من الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير مقطع فيديو من احتفال الفنانة ” هيفاء وهبي ” بخطوبة شقيقتها ” هناء ” .. كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الحفل .

وظهرت هيفاء وهبي في مقطع الفيديو وهي ترتدي فستانا أسود قصير وترقص على أنغام أغنية 3 دقات للفنانة ” يسرا ” والمطرب ” أبو ” .

وأقيم حفل خطوبة ” هناء ” شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء أمس الأربعاء في المنزل بالعاصمة اللبنانية بيروت في جو عائلي اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء .