حنان ترك تعلن خبرا صادما وتطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” حنان ترك ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا .

فكتبت حنان ترك في تغريدتها : ” الحمد لله على أقدار الله .. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وإبني كورونا ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على التغريدة متمنيين السلامة والشفاء للفنانة حنان ترك وأسرتها .