حنان ترك تعلن خبرا صادما وتطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” حنان ترك ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا .
فكتبت حنان ترك في تغريدتها : ” الحمد لله على أقدار الله .. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وإبني كورونا ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على التغريدة متمنيين السلامة والشفاء للفنانة حنان ترك وأسرتها .
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