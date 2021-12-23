شاهد .. أحدث ظهور ل ” عبد الرحمن ” نجل أنغام الأصغر

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة ” أنغام ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام بعيد ميلاد نجلها الأصغر ” عبد الرحمن ” من طليقها الموزع الكويتي ” فهد ” .
وتضمن المنشور صورة لعبد الرحمن وكتبت أنغام في تعليقها عليها مهنئة إياه بعيد ميلاده : ” كل سنة وانت روحي وحبيب روحي ونور عيني يا أجمل قلب في الدنيا ” .
وتابعت أنغام : ” ربنا يحميك ويبارك فيك انت وأخوك ويفرح قلبي بيكم .. ربنا يسعدك ” .
يذكر أنه من المقرر أن تطل أنغام بصحبة إبنيها عمر وعبد الرحمن في برنامج ” لايف من الدوبلكس ” مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا مساء يوم غد الجمعة 24 ديسمبر .
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