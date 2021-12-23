ميما الشامي طليقة خالد عليش تشن هجوما عليه : ” بيتم استغلال إسمي وإسم بنتي “

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - شنت الممثلة ” ميما الشامي ” هجوما قاسيا على طليقها الممثل والمذيع ” خالد عليش ” متهمة إياه باستغلال إسمها وإبنتها ومحاولاته في تشويه صورتها على خلفية ادعاءاته بعدم قدرته على رؤية إبنته وافتقاده لها .

فنشرت ميما الشامي منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام لنفي تلك الادعاءات وجاء فيه : ” للأسف أنا بقالي فترة بيتم استغلال إسمي وإسم بنتي في حروب وتريندات مالناش دعوة بيها وكنت ماسكة نفسي عن عدم الرد مهما حصل ” .

وتابعت : ” وأنا هرد على نقطة إنه بيصدر للإعلام إن البنت ممنوعة منه وهو هيموت ويشوفها ومش هتكلم عن أي حاجة تانية وده عشان عمري ما هبدأ بالكلام عن أي حاجة غير لو اضطريت زي دلوقتي ” .

وأضافت : ” للأسف وبشهادة كل الناس اللي حواليا الأب اللي عمال يتكلم عن محكمة الأسرة وحق الأب في رؤية بنته وكذا نقطة ومعايا الورق الرسمي لكل كلمة ” .

واستكملت ميما الشامي في منشور آخر : ” اتركوني أعيش في سلام وهدوء أنا وبنتي وأمي ومش عايزة أي حاجة لأن أنا لست بالذكاء الكافي للتحدث في السوشيال ميديا ومبعرفش العب ألاعيبها خالص وممكن أكون بعك ” .

يذكر أن خالد عليش وميما الشامي كانا قد تزوجا في ديسمبر 2013 وأنجبا طفلة .. ووقع الانفصال بينهما في نهاية العام الماضي بعد زواج استمر 6 سنوات عقب خلافات كبيرة نشبت بينهما .