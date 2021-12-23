فيديو| غادة عبدالرازق: "فكرت أتحجب وأعتزل الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة غادة عبدالرازق في حوار تليفزيوني مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامجه المذاع على شاشة (إم بي سي) مساء أمس، إنها تنزعج من تدخل الناس في حياتها.

وتابعت: "الناس بتتدخل وباخد كل حاجة على أعصابي، بس أنا بعمل اللي شايفاه صح واللي يرضي ضميري وبسيب اللي عايز يتكلم يتكلم".

وكشفت "غادة" إنها فكرت في اعتزال الفن، قائلة: "كنت هسيب الفن من 12 سنة وكنت عايزة ألتزم دينيا وأتحجب وأبعد، ومن 4 سنين برضو فكرت نفس الفكرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة: عمرو سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم.

https://www.facebook.com/watch/?v=700108134294424&t=0