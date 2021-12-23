"متعصبة فوق الوصف".. غادة عبدالرازق تعلق على فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها بحصول النادي الأهلي على بطولة السوبر الأفريقي، عقب فوزه مساء أمس على نادي الرجاء المغربي.

الفنانة غادة عبد الرازق خلال ظهورها في برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الأغا، تحدثت قائلة: "أنا لو كان الأهلي اتغلب كان زماني جيت البرنامج مشلولة، لما أوصل للأهلي بتبقى روحي مش رياضية خالص، متعصبة فوق الوصف والخيال".

وتابعت: "أنا زي أبويا الله يرحمه، كان الأهلي يغلب نطلب أي حاجة في البيت، الأهلي يتغلب كل واحد يقعد في الأوضة زي الكلب ميفتحش بقه".

الفنانة غادة عبد الرازق قامت أيضا بوضع تصورها عن التشكيل الأفضل للآهلي، وضمت محمد الشناوي في موقع حارس المرمى، والمدافعين علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، وأكرم توفيق. وفي الوسط قفشة، حسين الشحات، حمدي فتحي، وعمرو السولية. وفي الهجوم محمد شريف، وحسام حسن.

وعن المدرب الأفضل للنادي، تحدثت الفنانة غادة عبدالرازق، قائلة: "مانويل جوزيه، أكتر واحد كان فاهم ودارس وواعي وحافظ اللاعيبة، وكان بالنسبة له خسارة لما يكسبوا 6 أو 7".

وكان الأهلي حقق أمس الأربعاء لقب السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي (6-5) بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي بنتيجة (1-1).