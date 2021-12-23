بعد طرح "وبحلفلك".. أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وصلت المطربة شيرين عبدالوهاب للمرة الثانية على التوالي إلى المركز السادس عالميا في قوائم أعلى الأغاني مشاهدة، بعد ساعات من طرحها ثالث أغانيها "وبحلفلك"، التي اقتربت من تحقيق مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر موقع "يوتيوب".

وفي أحدث ظهور للمطربة شيرين عبدالوهاب، نشر الموزع الموسيقي محمد مجدي عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه بها، وكتب: "شيرين عبد الوهاب من أهم الناس اللي آمنت بيا وصدقتني، ثقتها كبيرة فيا".

وتابع قائلا: "ده دافع كبير قوي ليا في مشواري اللي لسه بيبتدي بأهم نجمة في الوطن العربي، يا رب أكون قد الثقة دي وأكون عند حسن الظن ليها ولجمهورها الكبير.. شكرا شيرين".

الموزع الموسيقي محمد مجدي تولى توزيع أغاني "كلها غيرانة"، و"بحلفلك" التي طرحتها الفنانة شيرين عبدالوهاب مساء أمس عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، و احتلت بها المركز السادس بين قوائم الأعلى مشاهدة عالميا.

المطربة شيرين عبد الوهاب سبق ووصلت إلى المركز الرابع في قوائم الأعلى مشاهدة، عقب طرح أغنية "خاصمت النوم"، وهي الأغنية التي تصدرت بها مؤخرا "تريند" أعلى الأغاني مشاهدة في مصر.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي أصدرته قبل أيام، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.