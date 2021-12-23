طليقة خالد عليش: "بيتم استغلال اسمي وبنتي في حروب مالناش دعوة بيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفت الفنانة ميما الشامي، طليقة الفنان خالد عليش، ما قاله الأخير عن أنه يفتقد ابنته، أو ما يتم تداوله عن عدم تمكنه من رؤيتها

وكتبت عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "للأسف أنا بقالي فترة بيتم استغلال اسمي واسم بنتي في حروب وتريندات مالناش دعوة بيها وكنت ماسكة نفسي عن عدم الرد مهما حصل".

وتابعت: "هرد على نقطة إنه بيصدر للإعلام إن البنت ممنوعة منه وهو هيموت ويشوفها، ومش هتكلم عن أي حاجة تانية، وده عشان عمري ما هبدأ بالكلام عن أي حاجة غير لو اضطريت زي دلوقتي".

وأضافت: "للأسف وبشهادة كل الناس اللي حواليا، الأب اللي عمال يتكلم عن محكمة الأسرة وحق الأب في رؤية بنته وكذا نقطة ومعايا الورق الرسمي لكل كلمة".

وفي منشور آخر كتبت: "اتركوني أعيش في سلام وهدوء أنا وبنتي وأمي ومش عايزة أي حاجة لأن أنا لست بالذكاء الكافي للتحدث في السوشيال ميديا، ومبعرفش ألعب ألاعيبها خالص وممكن أكون بعك".

وكان الفنان خالد عليش قد كتب أمس عبر حسابه بموقع إنستجرام: "كنت راكن عربيتي في مكان وكنت داخل مستشفى بخلص فيها ورق في مصر الجديدة خرجت لقيت الونش شال العربية وداها مكان تاني ودمر الكبوت من قدام وحك العربية من معظم الأماكن".

وتابع: "كنت راجع البيت مش طايق نفسي حرفيا بس أول ما فتحت باب الشقة ميما بصلتي وهي صغنونة كده وابتسمتلي أول ابتسامة مباشرة ليا فضحكتلها أنا كمان ونسيت كل اللي مضايقني"ز

واستكمل: "أكتر حاجة مفتقدها هي الابتسامة البريئة دي وحضنها الدافي بصوابعها الصغنونة قبل النوم، ربنا يجمعني بيكي على خير دايما ويوفقني في أي قرار يخصك".