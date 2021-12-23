هكذا احتفل حسن شاكوش بتتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش، بتتويج النادي الأهلي أمس الأربعاء، بكأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على فريق الرجاء المغربي.

ونشر "شاكوش" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة وهو يرتدي قميص الأهلي، وعلق: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي على كأس السوبر الأفريقي".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد، على استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر

سجل هدف الرجاء المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك السابق في الدقيقة 13 مستغلًا حالة الارتباك الدفاعي في النادي الأهلي

فيما سجل اللاعب طاهر محمد طاهر هدف التعادل للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق قليلة، ليتجه الفريقين بعدها إلى ضربات الترجيح، ليفوز النادي الأهلي فيها ويتوج بطلا للسوبر الأفريقي