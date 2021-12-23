شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يبدأ التحضير لـ Mission: Impossible 8 في شقة "ونستون تشرشل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم العالمي توم كروز مشروعه السينمائي التالي بعد استئجار شقة فاخرة كانت في السابق غرفة حرب رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة السير ونستون تشرشل، ويحضركروز الآن لـ Mission: Impossible 8، بعدما عان نجم هوليود من سلسلة من التأخيرات أثناء محاولته تصوير Mission: Impossible 7 خلال جائحة فيروس كورونا المستمر، حسبما ذكر موقع الديلي ميل .



توم كروز



شقة رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة السير ونستون تشرشل

ولكن مع اكتمال العمل أخيرًا المقرر عرضه في عام 2022 ، يُعتقد أن كروز ، 59 عامًا ، يخطط لظهوره الثامن كجاسوس بعيد المنال ، وقد وجد بالفعل مكانًا للإقامة عند بدء العمل في إنجلترا العام المقبل.

وكان قد قام النجم العالمي توم كروز بشحن 300 كعكة عيد الميلاد من لوس أنجلوس إلى المملكة المتحدة على متن طائرته الخاصة كهدية لأفراد طاقم Mission: Impossible 7، وطالب الممثل البالغ من العمر 59 عامًا ، والذي يُعتقد أنه يحصل علي أجر 450 مليون جنيه إسترليني ، بإرسال الطائرة في رحلة ذهابًا وإيابًا تبلغ المحيط الأطلسي ، وفقًا لما نشر موقع الديلي ميل.

وتم بيع كعكة الشوكولاتة البيضاء بجوز الهند من مخبز دوان في وودلاند هيلز مقابل 50 دولارًا (لكل منها ، وقد أطلق عليها لقب " كعكة توم كروز ''.

وفي سياق آخر وعلى ارتفاع أكثر من 2000 قدم، تعلق النجم توم كروز على جناح طائرة من زمن الحرب العالمية الثانية في أحد المشاهد الخطرة لفيلمه المقبل Mission Impossible 8 أو مهمة مستحيلة، حيث ذكر موقع "ديلي ميل"، أن كروز شوهد متدليًا رأسًا على عقب من جناح الطائرة العتيقة في سماء مطار دوكسفورد في كامبريدج في الأسبوع الجاري، وبينما كانت الطائرة تحلق فوق ريف كامبريدجشير، قام توم (59 سنة) بالتدلي خارج الطائرة بشكلٍ خطير منقلبًا من الجناح بعد ربطه بواسطة حزام، بينما كانت طائرة أخرى تحلق بالقرب منه.

واستعدادًا لذلك المشهد شديد الخطورة، أخذ بطل الأكشن دروسًا في الطيران لاستكمال مشاهد الجزء الثامن من فيلمه "مهمة مستحيلة" المقرر عرضه في 7 يوليو 2023.

ويبدو أن العمل الشاق آتى ثماره حيث انطلق توم في السماء أثناء التدريبات وشوهد وهو يتسلق من الطائرة ذات السطحين الأصفر اللامع حيث ارتفع إلى 2000 قدم.

ثم شوهد ممثل هوليوود، الذي كان يرتدي بذلة وخوذة بنية اللون، وهو يتشبث بشجاعة بجناح الطائرة البالغة من العمر 80 عامًا أثناء قيامها بأداء مجموعة من الألعاب البهلوانية في استعراض مثير.

وبدا نجم الأكشن مرتاحًا تمامًا بعد أن جلس بشجاعة فوق الجناح مستمتعًا بمناظر الريف الإنجليزي بعد أن انقلب رأسًا على عقب، قبل أن يعود بعد ذلك إلى قمرة القيادة.

ويأتي تصوير الجزء الثامن من السلسلة الدرامية رغم أن الجزء السابع "مهمة مستحيلة 7" من المقرر عرضه في سبتمبر من العام المقبل، وحصل كروز على رخصة طائرة هليكوبتر ورخصة طيار على طائرة بأجنحة ثابتة.