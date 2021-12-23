شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم توك توك فى مهرجان القاهرة للفيلم القصير غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل قاعة السينما بمسرح الهناجر بدار الأوبر المصرية فيلم "توك توك" المشارك فى مهرجان القاهرة للفيلم القصير وذلك غدا الجمعة المقبل الساعة 8 مساءً .

فيلم"توك توك"من الأفلام السينمائية المهمة التي حظيت مؤخرا بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية من أبرزها عرضه عالميا في المهرجان الأشهر والأهم "كليرمون فيران"بفرنسا في دورته ال 43،ومهرجان"بان أفريكا"في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية،وهو من المهرجانات المؤهلة للتنافس على جوائر الأوسكار،وفاز من خلاله على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

أحداث فيلم"توك توك"مستوحاة من قصة حقيقية،عن شخصية تدعى"ولاء" تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هجرها زوجها وسافر لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتجبرها الظروف على العمل كسائقة "توك توك"، لكنها تقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.

الفيلم بطولة إلهام وجدي، وأشرف مهدي، ومحمد خميس، وندى أكرم، وعمر راشد، وماري جرجس، ومنتج فني يحيى الغريب، وموسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير محمد خضر، وشارك في التأليف شريف عبد الهادي، وإنتاج رامي يعقوب وشيرين علاء ومحمد خضر.