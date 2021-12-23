رايان رينولدز يعاني وجه التشابه مع بن أفليك.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتمتع الممثل الأميركي، رايان رينولدز، بقدر كبير من الدعابة والفكاهة، ما يجعله أحد أبرز نجوم الكوميديا على مستوى عالم هوليوود.

وانطلاقاً من حسه الفكاهي، علق رينولدز على وجه التشابه الكبير بينه وبين الفنان الأميركي بن أفليك بطريقة ساخرة، في ظل فشل العديد من الجماهير في التفريق بينهما.

وكشف بطل فيلم “النشرة الحمراء”، خلال حديثه في مقابلة مع بودكاست عزيزي هانك وجون، أنه يضطر إلى مسايرة الأمور عندما يسميه شخص ما أفليك في القرية الشرقية في نيويورك.

وقال رينولدز: “هناك مكان للبيتزا في القرية الشرقية في نيويورك كنت أذهب إليه لسنوات، إنهم يعتقدون أنني بن أفليك ولم أصحح لهم هذ الأمر أبداً، أشعر بأنه لن يمر على ما يرام إذا كشفت لهم هذا الخطأ، أفعل كل شيء بشكل طبيعي مثل أي شخص آخر”.

وأضاف: “يعتقدون فقط أنني بن أفليك ويسألونني كيف حال جنيفر لوبيز، وأنا أقول لهم إنها بخير، وأحصل على البيتزا وأذهب”.

على جانب آخر؛ يعيش بن أفليك فترة عصيبة هذه الأيام، في ظل الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التصريحات التي هاجم فيها زوجته السابقة جنيفر غارنر.

وظهر الفنان الأميركي خلال “عرض هوارد ستيرن”، وتحدّث عن حياته السابقة مع غارنر، حيث أكد أنه كان “محاصراً” خلالها، ما دفعه لإدمان الكحول، وتعرّض لانتقادات وهجوم شديد من المتابعين، الأمر الذي جعله يتراجع عن تلك التصريحات.

وشدد بن أفليك على أنه لا يلوم زوجته السابقة جنيفر غارنر على إدمانه الكحول، مدعياً أنّ تعليقاته أُخرِجت من سياقها.