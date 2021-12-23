عرض النسخة المرممة من فيلم “المومياء” لأول مرة.. محمد عطية يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري، محمد عطية، عن عرض فيلم “المومياء”، للمخرج شادي عبدالسلام، بنسخته المرممة بعد الانتهاء منها، وذلك يوم الجمعة المقبل عبر موقع “يوتيوب”.

وأضاف عطية، في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”، أنه سيجري عرض تلك النسخة بتقنية “4k”، لأول مرة في العالم، مشيراً إلى أنه تم ترميم تلك النسخة من جانب المخرج الأميركي مارتين سكورسيزي عام 2009، من خلال مؤسسة قام بتأسيسها.

وكتب محمد عطية، في ‏تغريدته، قائلاً: “سيتم لأول مرة في العالم عرض النسخة المرممة من فيلم المومياء لشادي عبدالسلام بجودة 4K، على يوتيوب، يوم الجمعة القادم الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة..”.

وتابع عطية، يقول: “قام المخرج الأميركي مارتين سكورسيزي بترميم الفيلم عام 2009، من خلال مؤسسة The World Cinema Foundation، التي قام بتأسيسها”.

وبعد التساؤل عن ترميمه، قيل إن ‏‎‎الصوت والصورة في النسخة الأصلية رديئان، والترميم هنا يعني تحسين الصوت والصورة، وهو الأمر الذي لفت جمهور التواصل الاجتماعي، معلنين انتظارهم لعرضه.

“المومياء” فيلم مصري من إنتاج 1969، من إخراج شادي عبدالسلام، ويتناول قضية سرقة الآثار المصرية، ونال الفيلم الكثير من الجوائز الدولية، واحتفلت به مهرجانات عالمية، ويعد من أفضل 100 فيلم مصري حيث جاء ترتيبه الثالث، واختير كأفضل فيلم عربي في استفتاء عام 2013، ولم يعرض الفيلم جماهيرياً إلا عام 1975.