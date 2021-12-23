حسين فهمي في صراع مع أحمد زاهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يجسد الفنان حسين فهمي شخصية رجل أعمال ثرٍ، “رشيد السويفي”، ولكن لديه مشاكل نفسية تجعله يقدم على تصرفات غير سوية، ويدخل في صراعات مع فارس، وهو شاب بسيط (يجسد شخصيته أحمد زاهر) من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال، وذلك ضمن أحداث فيلم “الفارس”، الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد زاهر، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إيمان العاصي، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وباميلا الكيك.

صراع

وقال حسين فهمي في تصريحات صحفية: أعجبت بالشخصية التي أقدمها بالفيلم، لأنه يقدم الشر بمنظور مختلف، جريء بعض الشيء، وإلا ما كنت أقدمت وتحمست له، شخصية جديدة لم أجسدها من قبل، العمل يرصد للصراع بين الخير والشر، ويرصد للعديد من النماذج الإنسانية والحياتية، في إطار أكشن، مختلف ومميز، حيث أجسد شخصية شريرة لها طابعها الخاص، كما أن من أسباب حماسي للفيلم “أحمد زاهر” نفسه، فهو فنان موهوب وصديقي على المستوى الشخصي.