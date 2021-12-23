شكرا لقرائتكم خبر عن فادى خفاجة بعد تعرضه للإصابة فى أذنه ونقله للمستشفى:اللى قالى نجمك خفيف صدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان فادى خفاجة، للإصابة فى أذنه، ألزمته دخول المستشفى للعلاج، حيث نشر صورة له على سرير المستشفى، ويظهر فيها نزف الدم من أذنه اليسرى.

ونشر فادى، الصورة عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "الحمد لله والشكر لله.. اللى قالى نجمك خفيف والله العظيم صدق".

يذكر أن آخر أعمال فادى خفاجة، هو المشاركة فى حكاية "حلو اللقطة" ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى موسمه الرابع، على قناة ON E وقناة ON دراما، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة هانى عادل، ميرنا نور، عصام السقا، تونى ماهر، حمزة العيلى، جيلان علاء وعدد من الفنانين الشباب وإخراج عصام نصار.