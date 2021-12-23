شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها عبد الرحمن بحفلة شواء: نور عينى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة والمطربة أنغام بعيد ميلاد ابنها عبد الرحمن فهد محمد الشلبى، الذى أكمل اليوم 16 عاما، حيث إنه مواليد 23 ديسمبر من عام 2005، بحفلة شواء، متمنية له عاما سعيد وداعية الله أن يحميه ويفرح قلبه ويسعده وأنه حبيب ونور عينها وأجمل قلب فى الدنيا.

ونشرت أنغام، صورة لابنها عبد الرحمن، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنت روحى وحبيب روحى ونور عينى يا أجمل قلب فى الدنيا، ربنا يحميك ويبارك فيك أنت وأخوك ويفرح قلبى بيكم.. ربنا يسعدك يا عبد الرحمن".

كما نشرت أنغام، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، جانب من الاحتفال الذى تضمن حفلة شواء كان الشيف فيها هو ابنها، بينما ظهر صوتها وهى توجهه على طريقة الشواء الصحيحة.

من ناحية أخرى تحل الفنانة الكبيرة أنغام، ضيفة فى برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس"، فى ليلة رأس السنة الميلادية، ونشرت أنغام، عبر تغريدة على حسابها الشخصى بموقع "تويتر"، برومو الحلقة، وكتبت فى تعليقها عليها: "أنغام فى لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا ليلة رأس السنة".

كما أعربت أنغام، مؤخرا، عن سعادتها الكبيرة بإحياء حفلتها ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها كانت ليلة جميلة ومختلفة بحضور الجماهير.

ونشرت أنغام صورا لها من الحفل، صحبتها بتعليق: "كانت ليلة جميلة ومختلفة بحضوركم فى أجواء البرد، كان برد لكن دافى بقلوبكم واستقبالكم الكريم، شكرا لجمهورى على اليوم الحلو ده".



عبد الرحمن فهد ابن أنغام



أنغام مع ابنها عبد الرحمن



أنغام