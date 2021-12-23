شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس عمل فنى ومهرجان دى عمرة كمان .. فنانين استغلوا تواجدهم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفنى تعيشها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، وبالأخص فى فعاليات موسم الرياض، الذى يتضمن الكثير من الأنشطة الفنية المختلفة والمتنوعة وهى ليست المرة الأولى، فمنذ حالة التطور الموجودة بالمملكة والطفرة التي تشهدها على جميع الأصعدة، وأصبحت الأحداث الفنية لها مكانة كبيرة، فكل يوم يقام حفل غنائى سواء لمطربين مصريين أو عرب وأجانب أو من خلال عرض مسرحيات تم عرضها من قبل أو تعرض للمرة الأولى هناك.

وبجانب كل هذه الفعاليات الفنية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وكان هناك هذا العام وللمرة الأولى في تاريخ السعودية بإقامة الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائى، الذى استطاع أن يحدث حالة فنية فريدة منذ انطلاق فعاليته يوم 6 ديسمبر الماضى والذى استمر قرابة الأسبوع، والتي شهد عرض أفلام عربيا وعالميا، وشهد إقامة سجادة حمراء وحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات واستعراض إطلالتهن عليها والتقاط الصور التذكارية.

وشهدت السعودية حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات خلال هذه الفترة سواء لإحياء حفلا غنائيا أو لتقديم عرض مسرحى أو من أجل الحضور على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائى، ولكن استغل الكثير منهم تواجدهم داخل الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة والتقاط الصور ومشاركتها مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

ومن بين هؤلا الفنانين والفنانات الذين استغلوا تواجدهم في في السعودية وأداء مناسك العمرة، الفنانات الهام شاهين، ليلى علوى، هند صبرى، الذين أدوا مناسك العمرة بعد حضورهن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى، فيما أدى الفنان أحمد زاهر مناسك العمرة بعد عرض مسرحيته "عائلة لاسعة جدا"، كما أدى عدد من المطربين الشعبيين ومطربى المهرجانات مناسك العمرة من بينهم، سعد الصغير وحسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال.