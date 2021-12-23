شكرا لقرائتكم خبر عن أنت مش أحسن من شادية .. نسيت بطاقة التطعيم فحجزوها فى الحجر الصحى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لم يسمع المصريون كثيراً عن حكايات الحجر الصحى والعزل إلا بعد ظهور فيروس كورونا والمخاوف التى انتابت العالم بسببه وإجراءات الوقاية التى تتبعها أغلب الدول وحرصت مصر على اتباعها منذ بداية ظهور الفيروس وانتقاله، وحاليا يتم تشديد إجراءات الوقاية باشتراط عدم دخول أى شخص فى الأماكن العامة والجامعات والمصالح الحكومية دون أن يحمل شهادة التطعيم.

ولكن ربما يتعجب الكثيرون أن إجراءات الحجر الصحى، والتشديد على إظهار بطاقة التطعيم كانت مطبقة فى مصر بكل حزم وصرامة منذ زمن بعيد ولم يكن فى ذلك أى استثناءات، وقد يزداد هذا التعجب إذا عرفت عزيزى القارئ أن هذه الإجراءات تم تطبيقها بحزم ودون استثناء على الفنانة الكبيرة شادية رغم شهرتها وجماهيريتها عام 1960 ، فى مطار القاهرة بعد عودتها من اليابان، والأعجب من ذلك أنه تم احتجازها فى الحجر الصحى لمدة 5 أيام لأنها نسيت شهادة التطعيم.

تفاصيل هذه القصة دارت فى مطار القاهرة فى ديسمبر من عام 1960 ، حيث كانت النجمة الكبيرة عائدة مع فريق العمل الذى شاركها فيلم " غريب على شاطئ النيل"الذى تم تصويره فى طوكيو وقامت ببطولته مع الممثل اليابانى الشهير وقتها " تشيهارا"، وشاركها البطولة الفنان الكبير كمال الشناوى، حيث تم تصوير جزء من الفيلم فى مصر والجزء الثانى فى اليابان، فسافرت شادية لليابان فى نوفمبر عام 1960 .

وكانت المفاجأة عند عودة شادية وبمجرد وصولها إلى مطار القاهرة عندما سألها موظف المطار عن شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء التى كانت منتشرة فى اليابان وقتها ، وظلت الفنانة الكبيرة تبحث فى حقيبتها عن الشهادة ، ولكنها لم تجدها.

شعرت الفنانة الكبيرة بالقلق والتوتر ، وقالت للموظف أنها نسيت الشهادة، وهنا فاجأها موظف المطار بأنه لا حيلة له إلا أن يطبق عليها القانون وأن تبقى فى الحجر الصحى بالمطار لمدة 5 أيام ، فشعرت شادية بالصدمة وقالت له :" اقعد هنا فين" فأجابها بأنها ستبقى فى العزل الصحى وأنه متوفر فيه كل وسائل الراحة اللازمة.

ولم تعترض شادية عندما علمت أن الموظف يطبق القانون ، ولم تقل أنه يجب استثنائها لأنها فنانة مشهورة ، ولم تحاول الاتصال بأحد كى يتم استثنائها بتخطى الإجراءات، ولكنها أسلمت أمرها لله ، وطلبت من شقيقها أن يحضر لها راديو و تلفزيون وبعض الكتب كى تستطيع أن تسلى نفسها فى هذه العزلة حتى تمر الخمسة أيام، وكانت المرة الأولى التى يدخل فيها التلفزيون إلى العزل الصحى حيث كان قد دخل مصر فى نفس العام.

وهكذا طبقت الفنانة الكبيرة شادية القانون ورضخت للبقاء فى العزل الصحى ، إذن لا تغضب عزيزى القارئ إذا نسيت بطاقة تطعيمك وتم تطبيق القانون عليك ، فأنت لست أفضل من محبوبة الجماهير شادية.