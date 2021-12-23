أنغام تنشر صورة نجلها: "كل سنة وإنت حبيب روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة أنغام، صورة لنجلها "عبدالرحمن" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وهنأت أنغام نجلها بعيد ميلاده قائلة: "كل سنة وإنت روحي وحبيب روحي ونور عيني يا أجمل قلب في الدنيا، ربنا يحميك ويبارك فيك إنت وأخوك ويفرح قلبي بيكم، ربنا يسعدك".

"عبدالرحمن" هو نجل الفنانة الكبيرة من طليقها الموزع الكويتي فهد، الذي أنجبته عام 2006.

من ناحية أخرى أحيت الفنانة أنغام حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها.