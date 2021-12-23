حصاد 2021.. عام عودة النجوم لخشبة المسرح "بينهم شريهان والفخراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شهد عام 2021، عودة النجوم لخشبة المسرح، فقدموا أعمالا مسرحية منها ما تم عرضه بالقاهرة وأخرى عُرضت بالمملكة العربية السعودية بموسم الرياض الذي كان بوابة عودة هؤلاء النجوم للمسرح بعد غياب.

"الخليج 365" يستعرض لكم أبرز المسرحيات في عام 2021:

"كوكو شانيل"

أعادت مسرحية"كوكو شانيل" النجمة الكبيرة شريهان للفن بعد غياب 20 عاما، تم عرضها على شاهد VIP.

وقدمت شريهان، خلالها شخصية كوكو شانيل صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

"ياما في الجراب يا حاوي"

شهدت مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، عودة النجم يحيي الفخراني للمسرح من جديد، وتم عرض المسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية وموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المسرحية خاض بطولتها يحيي الفخراني، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، وإياد نصار، ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين ومن اخراج مجدي الهواري.

"أبو العربي"

عرضت مسرحية "أبو العربي" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في 2021، وخاض بطولتها عدد من النجوم وهم هاني رمزي وداليا البحيري وحجاج عبدالعظيم وعمرو عبدالعزيز وأحمد فتحي ومحمد جمعة من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

"سلام مربع"

عاد النجم محمد هنيدي، للعمل المسرحي من جديد بمسرحية"سلام مربع" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

خاض بطولة المسرحية النجوم محمد هنيدي وآيتن عامر ومحمد ثروت وإيمان السيد ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

"اللمبي في الجاهلية"

شهدت مسرحية "اللمبي في الجاهلية"، عودة النجم محمد سعد للمسرح من جديد بعد غياب، وعرضت المسرحية بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "اللمبي في الجاهلية" يُصارع فيها "اللمبي" من أجل الارتباط بالأميرة "كروانة" التي ترفضه رفضاً باتاً، فيلجأ للسحر، مما يقلب حياته رأساً على عقب، في مسرحية فكاهية مليئة بالمواقف العجيبة.

المسرحية خاض بطولتها النجوم محمد سعد، مي سليم، سامي مغاوري، ويزو، حسن عبد الفتاح، ومنير مكرم، وطاهر أبو ليلة، ومن إخراج تامر كرم.

"عائلة تس"

خاض عدد من النجوم بطولة مسرحية"عائلة تس" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية.

وتتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومي فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الأب.

مسرحية "عائلة تس" بطولة النجوم مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أوس أوس، سليمان عيد، مصطفى البنا، وعدد من الشباب، من إخراج أوتاكا.

"عائلة لاسعة جدا"

شهدت مسرحية "عائلة لاسعة جدا"عودة الفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عاما منذ آخر مسرحياته "ليالي الأزبكية" عام 2004 ، وتم عرضها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المسرحية تحكي قصة رجل أعمال ثري وبخيل اسمه "رمزي" يصارع من أجل الزواج من امرأة غنية جدا تشترط عليه أن تجتمع ببناته لتقرر إن كانت ستوافق على الزواج منه أم لا.

خاض بطولة المسرحية أحمد زاهر وابنتيه "ليلى وملك"، والفنان أحمد فتحي، والفنانة منة فضالي، ومن تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

"نجوم الظهر"

النجم الكبير محمد صبحي، قدم على مسرح مدينة سنبل للفنون مسرحية جديدة بعنوان "نجوم الظهر".

وقدم الفنان الكبير خلال العمل عدد من الوجوه الجديدة أبرزهم: ندى ماهر، ميرنا زكري، أنجيلكا، محمد شوقي طنطاوي، كما شاركه البطولة الفنانة جيهان قمري والفنان عبدالرحيم حسن.

"شمسية وأربع كراسي"

خاض النجم أشرف عبد الباقي، بطولة مسرحية"شمسية وأربع كراسي" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

"شمسية وأربع كراسي" بطولة: أشرف عبد الباقي، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، ومن تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

"زقاق المدق"

شهدت مسرحية "زقاق المدق" عودة الفنان محسن محيي الدين للمسرح بجانب أيضا عودة عدد من الفنانين.

"زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

"جوازة معفرتة"

أعادت مسرحية"جوازة معفرتة" الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للمسرح من جديد، والتي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المسرحية تدور أحداثها حول قصة حب تجمع انسان بأميرة من الجان، وخاض بطولتها أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد وايمان السيد ومحمد أنور، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

"الوصية"

شهدت مسرحية "الوصية" تواجد عدد من الفنانين ببطولتها وهم ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام، وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال.