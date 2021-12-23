أحمد زاهر وميرنا نور الدين في كواليس مسلسل"سوشيال" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد زاهر بصحبة الفنانة ميرنا نور الدين في كواليس تصوير مسلسل "سوشيال" المقرر عرضه قريبًا.

ونشر زاهر، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كواليس مسلسل (سوشيال) تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.. قريبًا جدا.. انتظرونا".

مسلسل "سوشيال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

العمل يخوض بطولته كل من: أحمد زاهر، وجيهان خليل، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وعابد عناني، وإسلام حافظ، فرح الزاهد، ومن تأليف محمد جلال في أولى تجاربه الدرامية، وإخراج رؤوف عبد العزيز.