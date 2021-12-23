"ملوك القارة"..سعد الصغير يحتفل بتتويج الأهلي بطلا للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان سعد الصغير، متابعيه، احتفاله بتتويج النادي الأهلي بطلا للسوبر الأفريقي بعد تغلبه على فريق الرجاء المغربي.

وكتب الصغير، عبر حسابه على إنستجرام: "ملوك القارة السوبر أهلاوي.. مبروك النادي الأهلي العظيم".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد، على استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر.

سجل هدف الرجاء المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك السابق في الدقيقة 13 مستغلًا حالة الارتباك الدفاعي في النادي الأهلي.

فيما سجل اللاعب طاهر محمد طاهر هدف التعادل للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق قليلة، ليتجه الفريقين بعدها إلى ضربات الترجيح، ليفوز النادي الأهلي فيها ويتوج بطلا للسوبر الأفريقي.