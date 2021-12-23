شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا عن عودتها لإحياء الحفلات بمصر: جمهورها كان واحشنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن سعادتها بالعودة من جديد لعالم الحفلات في مصر بعد غياب طويل، وقالت فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، :"واحشنى الجمهور المصرى وسعيدة جدا للعودة مرة أخرى للحفلات المصرية، حيث أحيت مؤخرا حفلا جماهيريا بالتجمع الخامس شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا.

وأضافت نيكول سابا، أنها تستعد لإحياء عدة حفلات أخرى ضمن أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة فى أكثر من مكان.

وفى سياق آخرقالت سابا، إنها تستعد لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويرى تطلقها مع بداية العام الجديد 2022، كما أنها أنتهت من تصوير فيلمها السينمائى الجديد "مفتاح الحب"، الذى تجسد بطولته، وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022.

نيكول سابا