شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جيمس كاميرون : سأقدم نسختين من أفلامى واحدة للسينما وأخرى للمنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج جيمس كاميرون إنه يريد إنتاج نسختين من أفلامه المقبلة، على أن يطرح إحداهما لدور السينما والأخرى لـ منصات البث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث ناقش المخرج، المعروف بأفلام مثل Titanic و Aliens و The Terminator، إمكانات استخدام منصات البث مع مخرج فيلم Dune دينيس فيلنوف.

وأضاف كاميرون قائلا: "أعتقد أن ما يمكننا رؤيته من جانب مختلف هو مساحة موسعة للسينما، وبالتالي أنا أريد عمل فيلم مدته ست ساعات وساعتان ونصف في نفس الوقت، لـ نفس الفيلم، حيث يمكننى طرح المدة الأطول من الفيلم على احدى المنصات، ومن ثم طرح النسخة الأقصر بـ دور العرض حول العالم".

وأنهى كاميرون حديثه قائلا :" دعونا نستخدم السبل المتاحة لنا الان بشكل مختلف وجديد، يساعدنا بشكل أكبر في الوصول إلى ما نريده بسرعة أكبر".

ومن المقرر طرح Avatar 2 في 16 ديسمبر من العام المقبل 2022، ويشهد انضمام كيت وينسلت وفان ديزل إلى أعضاء فريق التمثيل الأصليين، بما في ذلك Sigourney Weaver و Zoe Saldana و Sam Worthington.

والجزء الثانى من سلسلة أفلام "Avatar"، كان من المقرر لها أن تطرح فى الأصل في خلال عام 2014، ولكن سيتم طرحه بعد 13 عامًا من طرح الجزء الأول من فيلم "Avatar".

كما كشف المخرج العالمى جيمس كاميرون أنه انتهى من "Avatar 3"، وعرض كاميرون التحديثات حول السلسلة خلال محادثة بالفيديو مع حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، الذى لعب دور البطولة فى فيلم كاميرون "The Terminator"، كجزء من القمة العالمية النمساوية لعام 2020.

وأضاف أن ديزنى أعلنت فى يوليو أنها أجلت سلسلة أفلام Avatar لمدة عام أى طرح "Avatar 2" فى 16 ديسمبر 2022، وتم تحديد "Avatar 3" فى 20 ديسمبر 2024، وسيتم عرض "أفاتار 4" فى 18 ديسمبر 2026، و"Avatar 5" فى 22 ديسمبر 2028.