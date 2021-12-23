شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحيى حفلاً غنائيًا فى دبى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المغنية اللبنانية ميريام فارس، حفلاً غنائيًا في دبى يوم الأربعاء 29 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن تقدم ميريام مجموعة من أغانيها التى اشتهرت بها منها "واحشنى إيه"، و"نفسى أقولهالك"، و"حالة حلوة"، وغيرها.



ميريام فارس

وأحيت الفنانة ميريام فارس، مؤخرا حفلا غنائيا بحضور جماهيرى في أبو ظبى، وأشعلت الحفل بالعديد من أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما قدمت أغنية "زهرة" والتي غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد أن قدمتها مع النجم آسر ياسين وحققت نجاحا كبيرا.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية "غدارة يا دنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.