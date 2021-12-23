رانيا محمود ياسين تدعو الفنانين لمراسم رفع ستار تمثال والدها ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على دعوة الفنانين وأبناء محافظة بورسعيد، لحضور مراسم رفع الستار عن تمثال والدها الراحل محمود ياسين.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على إسنتجرام: "غدًا بإذن الله يرفع الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين رحمه الله.. إلى أبناء بورسعيد الكرام وكل الفنانين، ندعوكم لحضور إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك يوم الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بساحة المركز الثقافي ببورسعيد في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي تحت رعاية اللواء أ / ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إهداء النحات العالمي د. عصام درويش والقاعدة إهداء المهندس طارق نوفل".

توفي الفنان الكبير محمود ياسين، 14 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.