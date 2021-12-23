شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم الرعب Resident Evil: Welcome to Raccoon City وصلت كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Resident Evil: Welcome to Raccoon City إلى 31 مليونًا و 669 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، حيث وصل الفيلم في 24 نوفمبر الماضى، بـ دور العرض المختلفة حول العالم، على أن يصل إلى باقى دور خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب الجديد Resident Evil: Welcome to Raccoon City، بين 16 مليونا و 769 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و14 مليونا و900 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، وكان قد حقق العمل في العرض الافتتاحى إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و275 ألف دولار بـ 2803 دار عرض أمريكية.

فيلم Resident Evil: Welcome to Raccoon City مقتبس من سلسلة ألعاب فيديو يابانية تحمل نفس الاسم، ويعتبر استكمالا لسلسلة الأفلام التي تقدمها ميلا جوفوفيتش، تأليف وإخراج يوهانس روبرتس، وتدور أحداثه الفيلم في أواخر التسعينيات، من بطولة كايا سكوديلاريو.

يدور فيلم Resident Evil: Welcome to Raccoon City حول كون مدينة الراكون ذات يوم موطنًا مزدهرًا لشركة Umbrella Corporation العملاقة للأدوية، وهي الآن مدينة محتضرة في الغرب الأوسط، حيث ترك خروج الشركة المدينة أرضًا قاحلة مع وجود الشر العظي، وبالتالى عندما يتم إطلاق العنان لهذا الشر، يتغير سكان البلدة إلى الأبد ويجب على مجموعة صغيرة من الناجين العمل معًا لكشف الحقيقة وراء Umbrella وجعلها طوال الليل.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب الجديد Resident Evil: Welcome to Raccoon Cityكل من كايا سكوديلاريو، هانا جون كامين، نيل ماكدونو، توم هوبر، روبي اميل، دونال لوج، أفان جوجيا، آفا بلاكويل، ستيفاني هوكينز، ليلي جاو، مارينا مازيبا، ناثان ديلز.

وكانت قد أجلت شركة Sony إصدار فيلم Resident Evil: Welcome to Raccoon City، حيث كان من المقرر عرض فيلم الرعب فى 3 سبتمبر الماضى، ولكنه عرض فى 24 نوفمبر الماضى ، وذلك بسبب طرح عدة أفلام عالمية في نفس اليوم.