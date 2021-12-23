شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد عمرو يوسف .. تعرف على بداياته قبل احترافه التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم عمرو يوسف، اليوم الخميس بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 23 ديسمبر 1980 درس عمرو القانون في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق إنجليزى.

بدأ حياته الفنية في الإعلانات، ثم عمل كمذيع عام 2005، وبعدها بعامين كانت تجربته الأولى في التمثيل عندما اختاره النجم الراحل نور الشريف ليكون من الوجوه الجديدة المشاركة بمسلسل الدالى، وبعدها انطلق في سماء الفن وقدم العديد من المسلسلات والأفلام.

وتزوج النجم عمرو يوسف، من النجمة كندة علوش وعقد الزفاف في يناير 2017، وفي 2018 رزقت بابنتها حياة، وبدأت قصة الحب التي جمعتهما بعلاقة صداقة قوية تحولت إلى علاقة رومانسية ثم زواج.





وعن سبب حب كندة علوش لعمرو يوسف، قالت في لقاء سابق ببرنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس:" ما فيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لأنى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى "بتحبى في ايه"، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه فيه كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختزلها في صفة واحدة وهى أنه "نبيل"، لأن هذا يعنى أنه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه".