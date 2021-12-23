رولا يموت تلجأ للقضاء لاثبات النسب!

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:37 صباحاً - أثارت ​رولا يموت، الاخت الغير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،​ الجدل بين المتابعين بعد كتابتها منشوراً عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي اعلنت من خلال لجوئها الى القضاء لاثبات النسب واستحصال حقها.

فقد نشرت رولا تدوينة مكتوباً عليها: “رولا محمد يموت ترفع شكوى قضائية في المحكمة اللبنانية لتثبيت النسب واستحصال جميع ثروتها وحقوقها القانونية والشرعية”.

وتابعت “وقد عينت 3 محامين من آل يموت وآل عيتاني”. وعلّقت رولا يموت على هذا المنشور: “كل حقوقي بدها ترجعلي يا حبياً هيك أسهل والأمور مضبضبة يا بالمحاكم”.

هذا ولم توضح يموت في منشورها ما هو النسب الذي تريد اثباته وما هي الثروة التي تتحدث عنها.