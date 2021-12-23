رولا يموت تلجأ للقضاء لاثبات النسب!

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:37 صباحاً - أثارت رولا يموت، الاخت الغير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل بين المتابعين بعد كتابتها منشوراً عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي اعلنت من خلال لجوئها الى القضاء لاثبات النسب واستحصال حقها.
فقد نشرت رولا تدوينة مكتوباً عليها: “رولا محمد يموت ترفع شكوى قضائية في المحكمة اللبنانية لتثبيت النسب واستحصال جميع ثروتها وحقوقها القانونية والشرعية”.
وتابعت “وقد عينت 3 محامين من آل يموت وآل عيتاني”. وعلّقت رولا يموت على هذا المنشور: “كل حقوقي بدها ترجعلي يا حبياً هيك أسهل والأمور مضبضبة يا بالمحاكم”.
هذا ولم توضح يموت في منشورها ما هو النسب الذي تريد اثباته وما هي الثروة التي تتحدث عنها.
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