حمو بيكا مصدوم!.. وما علاقة ياسمين صبري؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:37 صباحاً - عبر مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا عن غضبه من تدني نسب المشاهدة، وعدم إقبال المتابعين على الاستماع لأعماله الغنائية عبر قناته على يوتيوب.

وأوضح حمو بيكا أنه مستاء من انخفاض عدد مشاهدات أحدث أغانيه “حمله و جرايه”، قائلا: “أنا أول مرة يحصل الحوار ده معايا، إحنا بنغرق وإنتوا مش حاسين بحاجة، وأنا عندي 5 مليون مشترك، واللي يشوفني 11ألف، ده كده يبقى في مصيبة”.

وتابع:”أنا مش فاهم، مخي هيضيع، أنا هقفل كل قنواتي، وهعتزل المهرجانات، صحتي كلها راحت بعد ما اشتغلت الشغلانة دي”، لافتا:”لا شايفين تمثيل ولا شايفين حاجة، خلاص هروح مع ياسمين صبري وتأخدني معها في مسلسلها”.