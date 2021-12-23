“أصحاب ولا أعز”.. نتفليكس يعرض النسخة العربية من “Perfect Strangers” وهؤالاء هم ابطاله!

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:37 صباحاً - أعلن عملاق البث هذا الأسبوع أن النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect Strangers” ستُعرض على شبكة Netflix في 20 يناير 2022 تحت عنوان “أصحاب ولا أعز”.

ويروي الفيلم، الذي حوِّل إلى 18 نسخة وطنية، قصة سبعة أصدقاء مقربين يجتمعون معًا لتناول العشاء، ويقررون الاستمتاع بلعبة تتضمن وضع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء مع الموافقة على مشاركة كل مكالمة، ورسالة نصية أو صوتية تصلهم مع الجميع.

وما يبدأ كمتعة ولعبة مرحة يتحوَّل إلى كابوس مع فضح أسرار غير متوقعة عن كل شخص.

والنسخة العربية التي تحمل عنوان “صحاب ولا أعز “، تضم ممثلين عرب، منهم المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي ، والنجمة المصرية منى زكي، والأردني المصري إياد نصار، والممثلون اللبنانيون جورج خباز، ووعادل كرم وفؤاد يمين، وديامان بو عبود. ويصادف الفيلم ظهور وسام سميرة لأول مرة كمخرج سينمائي.

وشوق نجوم العمل متابعيهم بسلسلة منشورات غامضة شاركوها عبر حسابهم الخاص، فنشرت منى زكي صورة لإياد نصار عبر حسابها على “إنستغرام” وأرفقتها بتعليق: “انت بقيت أغرب حد ليا مع مرور السنين”.