مريم العراقية تكذب الهام الفضالة حول مساعدتها لها.. والفنانة الكويتية تكشف عن تلقيها مئات الاتصالات من العراق!

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:37 صباحاً - نشرت الشابة العراقية مريم الركابي، المعروفة باسم الاميرة مريم، مقطع فيديو كذبت فيه الفنانة الكويتية الهام الفضالة التي كانت اعلنت في وقت سابق عن مساعدتها في التكفل بعلاجها بعد التشوه الذي اصابها تنيجة الاعتداء الذي تعرضت له.

وقالت مريم الركابي، في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها حاولت التواصل مع الهام الفضالة لكن لم يصلها اي رد وتابعت “لا اجاني اي مبلغ من عندها والخبر كذب”.

بدورها ردت الهام الفضالة على هذا الفيديو مؤكدة انها لا تلوم الشابة العراقية قائلة “هي في وضع نفسي تعبان جدا وعلى امل ان حياتها ترجع طبيعية وحياتها ترجع طبيعية فلا الومها لما تكون مستعجله في قرارها وما ترضى في يوم ويومين وثلاثة”.

وتابعت الهام الفضالة: “الانسان يتأخر يوم يومين ثلاثة مو غلط يعني شوي هي استعجلت بس ما يخالف حبيبتي وانت من عمر ابنتي وادري بالوضع اللي انت فيه وادري في نفسيتك”.

واضافت “انا لما اطلعت وقلت ابغي اساهم من طيب خاطري ما حد جابرني والعالم متروسة مشاهير يقدر اي واحد يسوي شيء”.

وكشفت الهام الفضالة ان مديرة اعمالها طلبت منها مسح السنابة التي أعلنت فيها عن تكفلها بعلاج مريم الركابي بسبب كثرة الاتصالات التي وصلتها من العراق.