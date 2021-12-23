شكرا لقرائتكم خبر عن "تيجى نتراهن" أحدث أغانى تامر عاشور بتوقيع عمرو الشاذلى والخضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب تامر عاشور، خلال الأيام المقبلة، أغنية جديدة تحمل اسم "تيجى نتراهن" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى وجيتار مصطفى نصر.

وأحيا مؤخرا تامر عاشور، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

فى سياق مختلف انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغانى ألبومه الجديد والمتوقع طرحه بداية العام الجديد، وتعاون فى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

كان قد أعلن عاشور الانتهاء من تسجيل جميع أغانى ألبومه الجديد بعد فترة من التأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أنه متبقى بعض الرتوش الأخيرة ليكون جاهزا للجماهير.

وقال عاشور مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. انتهيت من تسجيل جميع أغانى ألبومى الجديد، ومرحلة صغيرة ويبقى جاهز لكل جمهورى الغالى، وفى مفاجآت كتير.. دعواتكم".

وسبق وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة.