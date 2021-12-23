المنتج محمد حفظي يكشف عن أسباب سعادته بفيلم "أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب المنتج محمد حفظي، عن سعادته بفيلم"أصحاب ولا أعز" المقرر عرضه على منصة Netflix في 20 يناير المقبل.

ونشر حفظي، البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعادتي بالفيلم ده مش بس إنه أول فيلم عربي يصنف كـ a Netflix Original Film .. سعيد أكثر إننا نجحنا في تجميع ممثلين عظماء من ثلاث دول عربية مختلفة في تجربة جديدة وفريدة".

يُعد فيلم "أصحاب ولا أعز" أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون لعب لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

الفيلم الإيطالي Perfect Stranger الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19.