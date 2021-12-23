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إدوارد ينشر صورة بصحبة أسرته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان إدوارد صورة تجمعه بأسرته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وعلق إدوارد على الصورة قائلا: "عائلتي".

وانتهى إدوارد مؤخرًا من تصوير حدوتة "خيال حلمي" من مسلسل "القرار" ويجسد ضمن أحداثها شخصية رجل أعمال، حيث يبتعد عن الكوميديا من خلال هذه الحدوتة، وجمعت المشاهد الأخيرة من الحدوتة بين إدوارد والفنانة نانسي صلاح والتي تشاركه في بطولة الحدوتة.

ويشارك في البطولة كل من: محمد مهران وغفران وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، والحدوتة من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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