شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جورج وسوف .. حكاية لقب سلطان الطرب وعلاقته بـ عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس 23 ديسمبر مع عيد ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف الذى يحظى بجماهيرية عريضة بين قطاع كبير من محبيه ممن يعتبروه واحد من أيقونات الطرب في الشرق الأوسط، لما له من مسيرة حافلة بالنجاحات خلال مشوار طويل، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على قصة لقب سلطان الطرب من البداية.

الحكاية بدأت عندما صعد خشبة المسرح لأول مرة بحفل مدرسي، وأبدع في موال قد حفظه عن والده، ومن ثم انهالت عليه العروض لإحياء الكثير من الحفلات بمدينة دمشق، ليأتيه عرض للسفر إلى لبنان وهو لم يتجاوز سن الـ16 من العمر.

وعن السر وراء لقبه بسلطان الطرب قال نصاً في أحد اللقاءات التليفزيونية: كنت أغنى فى باريس خلال حفل، حضر فيها الفنان المصرى عمر الشريف وهو يستمع له كان يقول "الله يا سلطان يا سلطان"، وسمعها أصحاب الصحافة اللبنانية، ومن هنا أطلقوا عليه سلطان الطرب.



جورج وسوف

جدير بالذكر أن لقب "سلطان الطرب" لا يعد اللقب الوحيد الذى تم اطلاقه على جورج وسوف، حيث سبق وتم وصفه بالطفل المعجزة مع بداياته، حينما كان طفلاً وعرف عنه الغناء لعمالقة الغناء مثل ام كلثوم وغيرها من أهم المطربين، مما جعل الجميع يتوقع له مستقبل باهر فى الغناء، وهو ما حصل بالفعل.

ومن أبرز أغانى جورج وسوف خلال مسيرته الفنية أغانى عديدة منها "كلام الناس"، "سهرت الليل"، "طبيب جراح"، "يوم الوداع"، "صابر وراضي" بالإضافة لقائمة طويلة من الأغانى الذى اشتهر بها.