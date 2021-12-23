شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بعد ظهورها فى مؤتمر اليونيسف: أستمتع بأى لحظة لخدمة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على نشر عدة صور لها من حضورها مؤتمر اليونيسف اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، للتعليق على مشاركتها، حيث كتبت قائلة "سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف، وبستمتع بكل لحظة بحس فيها إني بخدم الأطفال، النعمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة لأنهم اتخلقوا عشان يكونوا سعداء، وبتمني اننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم".



تعليق دنيا سمير غانم

وتحدثت دنيا سفير النوايا الحسنة للمنظمة عن جهود اليونسيف، قائلة إن منظمه الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تعمل من خلال 190 بلدا، وأنها تعمل معهم منذ أكثر من 5 سنوات، ساهمت فيهم بكل حب وشغف، مؤكدة أن الطفل يستحق كل ما هو جيد، ولابد من أن يتمتع بمنزل دافئ في كل حقوقه، وأن تكون قيمته مصانة فى كل مراحل عمره.

وتابعت: "الأطفال لديهم مطالب بسيطة فى الحياة ولا يمكن التهاون فيها ومسؤولياتها تقع على الجميع، وهم من أساسيات الحياة له هو التعليم القادر أن يقوم جيل كامل في كل المجالات، بالإضافة إلى حقوق الفتاة وتمكينها وإعطائها الفرص الممكنة.

وأشارت دنيا سمير غانم إلي أن السوشيال ميديا قادرة علي الوصول إلي الملايين ولكن السعادة الحقيقة حينما تكون في بيوت الأطفال ومدارسهم، مضيفة: "دائما كنت أقول الفن بمختلف أشكاله يحمينا ويهون لحظات لا يمكن احتمالها ولكن العمل مع يونيسف يشعرني بفخر ومسؤولية".