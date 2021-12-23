أول تعليق لـ دنيا سمير غانم بعد تجديد عقدها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بتجديد عقدها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف.

ونشرت دنيا، صورا لها من حفل تكريم منظمة اليونيسف لها بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء المنظمة، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف، وبستمتع بكل لحظة بحس فيها اني بخدم الأطفال".

وأضافت: "الأطفال.. النعمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة لأنهم اتخلقوا يكونوا سعداء، وبتمنى إننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم".

جدير بالذكر أن، الاحتفالية حضرها سامح شكري وزير الخارجية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، ونبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة.

كما حضرها أيضا، مدير منظمة اليونيسف في مصر، وعدد من السفراء والنواب والشخصيات العامة، وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.