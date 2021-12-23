"لم يكن يدرك أن القاضية ممكن".. ندى بسيوني تعلق على تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على تتويج النادي الأهلي بكأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على نادي الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وكتبت "ندى": "بينما كان يستعد للتحفيل، لم يكن ليدرك أن القاضية ممكن".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد، على استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر

سجل هدف الرجاء المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك السابق في الدقيقة 13 مستغلًا حالة الارتباك الدفاعي في النادي الأهلي

فيما سجل اللاعب طاهر محمد طاهر هدف التعادل للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الثاني بدقائق قليلة، ليتجه الفريقين بعدها إلى ضربات الترجيح، ليفوز النادي الأهلي فيها ويتوج بطلا للسوبر الأفريقي