مي سليم بفستان جلد وأحمد الفيشاوي داخل الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت الفنانة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وهي تقود "بيتش بجي"، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

بلقيس فتحي

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأصفر.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "الجيم".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "نظارة" شمسية.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الثلج.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا من الجلد أسود، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.