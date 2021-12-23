هل تسبب جزيئيات البلاستيك مرض التهاب الأمعاء؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - لا يزال العلماء يتعلمون الآثار الصحية لتناول اللدائن الدقيقة، وهي قطع صغيرة من البلاستيك يقلّ قطرها عن 0.2 بوصة (5 مم). يشير بحث جديد من الصين إلى أنّ هذه الشظايا البلاستيكية يمكن أن تسبب مرض التهاب الأمعاء، (IBD)، وهو مجموعة من الاضطرابات التي تسبب الألم المزمن وتورم في الأمعاء.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: وجد الخبراء أنّ الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأمعاء لديهم 1.5 مرة من جزيئيات البلاستيك أكثر في برازهم، مما يشير إلى أنّ البقايا يمكن أن تكون مرتبطة بعملية المرض.

يُعتقد أنّ المزيد من اللدائن الدقيقة في الأمعاء قد تسبب التهاب الأمعاء أو تجعل المرض أسوأ، ولكن من غير الواضح حالياً كيف بالضبط. من المعروف بالفعل أنّ اللدائن الدقيقة تتسلل إلى طعامنا والمياه المعبأة في زجاجات وحتى الهواء. وفقاً للتقديرات الأخيرة، يستهلك الناس عشرات الآلاف من جزيئات البلاستيك الدقيقة كل عام، مع عواقب صحية غير معروفة حتى الآن.

يقول المؤلفون، من جامعة نانجينغ في الصين، أنّ ابتلاع الإنسان للمواد البلاستيكية الدقيقة أمر لا مفر منه بسبب انتشار اللدائن البلاستيكية الدقيقة في مختلف الأطعمة ومياه الشرب.

ما إذا كان تناول اللدائن الدقيقة يشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان بعيد عن الفهم حتى الآن.

“من خلال تحليل خصائص اللدائن الدقيقة في براز المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء والأشخاص الأصحاء، وجدنا لأول مرة أنّ تركيز اللدائن الدقيقة البرازية لدى مرضى التهاب الأمعاء كان أعلى بكثير من ذلك لدى الأشخاص الأصحاء”.

يصف مصطلح IBD في الواقع حالتين، القولون التقرحي ومرض كرون. يؤثر التهاب القولون التقرحي فقط على القولون (الأمعاء الغليظة)، في حين أنّ مرض كرون يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي، من الفم إلى فتحة الشرج.

لسوء الحظ، فإنّ انتشار مرض التهاب الأمعاء، الذي يمكن أن يحدث أو يزداد سوءاً بسبب النظام الغذائي والعوامل البيئية، آخذ في الارتفاع على مستوى العالم. يمكن أن تسبب اللدائن الدقيقة التهاباً معوياً واضطرابات ميكروبيوم الأمعاء ومشاكل أخرى لدى الحيوانات غير البشرية، لذلك تساءل الباحثون عما إذا كان بإمكان الحيوانات أيضاً المساهمة في التهاب الأمعاء.

وكخطوة أولى نحو اكتشاف ذلك، أراد الباحثون مقارنة مستويات اللدائن الدقيقة في البراز من الأشخاص الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من شدة مختلفة من مرض التهاب الأمعاء.

بالنسبة للدراسة، حصل الفريق على عينات برازية من 50 شخصاً أصحاء و52 شخصاً مصابين بمرض التهاب الأمعاء من مناطق جغرافية مختلفة في الصين.

أظهر تحليل العينات أنّ البراز من مرضى التهاب الأمعاء يحتوي على حوالي 1.5 مرة من جزيئات البلاستيك الدقيقة لكل جرام من تلك الموجودة في الأشخاص الأصحاء، أي 41.8 مادة/غرام مقارنة بـ 28 مادة/غرام.

كان للبلاستيك الدقيق أشكال متشابهة (معظمها صفائح وألياف) في المجموعتين، لكنّ براز التهاب الأمعاء كان يحتوي على جزيئات صغيرة أكثر، بحجم أقل من 50 ميكرومتر.

في المجموع، تم الكشف عن 15 نوعاً من اللدائن البلاستيكية في البراز، ولكنّ البولي ايثيلين تيريفثالات المستخدم على نطاق واسع (PET) والبولي أميد كانوا الأكثر هيمنة.

PET هو نوع من البلاستيك يكون واضحاً وقوياً وخفيف الوزن ويستخدم على نطاق واسع لتغليف الأطعمة والمشروبات ، وخاصة المشروبات الغازية والعصائر والمياه.

وفي الوقت نفسه، يشمل البولي أميد النايلون، المستخدم في الملابس. يقول المؤلفون في دراستهم أنّ العبوات البلاستيكية لمياه الشرب والغذاء والتعرض للغبار هي مصادر مهمة للتعرض البشري للمواد البلاستيكية الدقيقة.

تشير العلاقة الإيجابية بين اللدائن الدقيقة البرازية وحالة مرض التهاب الأمعاء إلى أنّ التعرض للبلاستيك الدقيق قد يكون مرتبطاً بعملية المرض أو أنّ مرض التهاب الأمعاء يؤدي إلى تفاقم الاحتفاظ باللدائن الدقيقة تُظهر طريقة الفريق أيضاً أنّ عينات البراز مفيدة لتقييم كيفية اختلاف التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة من شخص لآخر.

يمكن أن تساعد المستويات الأعلى من اللدائن الدقيقة البرازية في تحديد مصادر هذه الجسيمات الدقيقة، بناء على عوامل مثل موقع المعيشة ونمط الحياة وعادات الاستهلاك.