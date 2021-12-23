شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال حدوتة "حتة من القمر" يكشفون عن أصعب مشاهد المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لقاء الخميسى أثناء استضافتها مع أبطال حدوتة " حتة من القمر " إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" عن أصعب المشاهد، إذ قالت: من أصعب المشاهد التى قدمتها مشهد المواجهة مع والدتى ومشهد الفراق بينى وبين حبيبى الذي قام به محمد العمروسي بالرغم من كونى أحبه، وكذلك مشهدي مع نفسي وأنا صغيرة في المرآة، كل تلك المشاهد تعتبر صعبة بالنسبة لى، فشخصية قمر تعتبر بنى آدمة حقيقية ولكن ضغطوا عليها إلى أن كرهت نفسها وكرهت كل من يحيط بها .

وكشفت جيلان علاء عن أكثر المشاهد التى أحبتها ، وهو مشهد المواجهة بينها وبين قمر، ومشهد دعمها لصديقتها وهى فى أشد الحاجة لذلك، وكشف كذلك العمروسى عن المشاهد الصعبة التي قدمها، وقال : المشهد الذي كان بيني وبين لقاء عندما كانت تحاول تفهمنى أنها لم تحبنى وكان هذا المشهد فى أول يوم تصوير وكان ماستر سين بالنسبة لنا .

وقدمت الفنانة لقاء الخميس خلال حكاية " حتة زى القمر" معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر ، والمسلسل بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى .

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي أيضا، فى بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم